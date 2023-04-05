В Казахстане заявили, что не будут выполнять ордер МУС на арест Владимира Путина

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На территории Казахстана не действуют ордера, выданные Международным уголовным судом. Об этом заявили в МИД Республики.

Так называемые "ордера на арест", которые были выданы в отношении российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, на территории Казахстана исполняться не будут, поскольку республика не подписывала Римский статут Международного уголовного суда. В этой связи в Казахстане не видят никаких препятствий для визитов российского руководства, как заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

Отметим, что Армения недавно подтвердила свою приверженность к исполнению решений МУС. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что для России никакие решения МУС не имеют значения.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил журналистам, что ордер Международного уголовного суда на "арест Путина" — "позорное решение карманного правосудия".

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