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Американист дал свой прогноз насчёт кандидата в президенты США: с кандидатом от демократов пока непонятно

1:53
Мир

Американист и историк Владимир Можегов в разговоре с Pravda.Ru дал прогноз по поводу того, кто может занять президентское кресло в США после нынешнего лидера Джо Байдена.

Американист дал свой прогноз насчёт кандидата в президенты США: с кандидатом от демократов пока непонятно

Эксперт считает, что многое зависит от того, разрешат ли экс-президенту страны Дональду Трампу вновь выдвинуть свою кандидатуру в связи с его арестом.

"В принципе, Десантис — вполне себе кандидат от республиканцев. Если Трамп за него проголосует, то всё. То есть, если ему не дадут баллотироваться, всё-таки, действительно демократы делают всё, чтобы не дать Трампу выйти на этот круг. Если это произойдет, то Трамп укажет на Десантиса как своего кандидата, и вполне весь его электорат может за него проголосовать", — сказал Можегов.

А с кандидатом от демократов пока не понятно, отметил эксперт. Джо Байден явно уже физически не вытягивает эту важную миссию — быть президентом такой огромной страны, принимать решения. Да и многие американцы видят его несамостоятельность и его фактическую психологическую усталость от такой тяжелой ноши.

"Байден действительно выполняет роль такого голема, такой ширмы, который самоходный дед, да, заведенный, который просто выполняет роль ширмы.
Да, он удобный, но фактически его роль уже отмирает, потому что запрос в обществе уже на сильных лидеров идёт, потому что мы видим, что именно сильные лидеры меняют историю", — подчеркнул Можегов.

Таким образом, демократы могут найти удобного кандидата, чтобы выставить в качестве картонной фигуры, за которой очень легко спрятаться, и легко дергать за свои ниточки, заключил политолог.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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США на грани развала. Что это значит для России и мира?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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