Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ

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В марте-апреле большинство аналитиков ожидают масштабного контрнаступления ВСУ, однако эксперты полагают что оно уже выбивается из графика и отстаёт. Кроме того, называются и другие причины, по которым данная операция может провалиться.

Неизвестен финальный уровень подготовки украинских военных, ведь их обучение осуществляется в спешке. Сообщается о дефиците представителей различных военных специальностей, включая танкистов, артиллеристов и связистов. Запад более всего беспокоит дефицит кадровых офицеров ВСУ, наметившийся летом 2022, как пишет Life.

На Украине отмечается мобилизационный голод, ведь большинство молодых людей, способных нести службу, либо уже призваны, либо эмигрировали. Сегодня призывают тех, кому от 35 до 45, но они не сильно мотивированы, по мнению психологов, и цепляются за жизнь. Уже полученные Киевом 22 танка "Леопард" от Польши и Норвегии, ещё 18 от Германии и шесть обещанных от Испании всё равно недостаточно для масштабного наступления. Также у Украины заканчиваются зарубежные наёмники — они не хотят участвовать в наступлении.

Наконец, каждый месяц потери ВСУ в Артёмовске составляют примерно 10-11 тысяч человек, и это у стороны, находящейся в глухой обороне. Любая попытка начать атаку приведёт к ещё большим жертвам.

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