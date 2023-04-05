Алексея Арестовича возмутили сожаления Билла Клинтона по поводу того, что он добился отказа Украины от ядерного оружия.
Украинский военный аналитик прокомментировал слова экс-президента США, который чувствует себя виноватым за то, что в 1994 году лишил Украину ядерного оружия.
Арестович объяснил, что Запад должен компенсировать Украине события 90-х годов, когда страна получила независимость.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин напугал НАТО ядерным оружием в Белоруссии.
Арестович упрекнул Запад в том, что он помог "путинскому режиму", когда заставил Украину передавать России ракеты.
"Сотни тысяч погибших, разрушенная экономика и инфраструктура, 12 миллионов беженцев — это еще не вся цена", — написал бывший помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович уверен, что Запад не имеет права говорить про "усталость" и "компромиссы".
Аналитик считает, что в проигрыше остались страны, которые когда-то были частью Советского Союза.
"За это решение своей кровью заплатили Грузия, Молдова, Украина и многие другие республики бывшего СССР. Так что вы там не уставайте, ребята. Не уставайте компенсировать", — обратился Арестович к западным союзникам.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.