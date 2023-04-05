Арестовича разозлили извинения Клинтона перед Украиной: Своей кровью заплатили

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Алексея Арестовича возмутили сожаления Билла Клинтона по поводу того, что он добился отказа Украины от ядерного оружия.

Украинский военный аналитик прокомментировал слова экс-президента США, который чувствует себя виноватым за то, что в 1994 году лишил Украину ядерного оружия.

Арестович объяснил, что Запад должен компенсировать Украине события 90-х годов, когда страна получила независимость.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин напугал НАТО ядерным оружием в Белоруссии.

Арестович упрекнул Запад в том, что он помог "путинскому режиму", когда заставил Украину передавать России ракеты.

"Сотни тысяч погибших, разрушенная экономика и инфраструктура, 12 миллионов беженцев — это еще не вся цена", — написал бывший помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович уверен, что Запад не имеет права говорить про "усталость" и "компромиссы".

Аналитик считает, что в проигрыше остались страны, которые когда-то были частью Советского Союза.

"За это решение своей кровью заплатили Грузия, Молдова, Украина и многие другие республики бывшего СССР. Так что вы там не уставайте, ребята. Не уставайте компенсировать", — обратился Арестович к западным союзникам.

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