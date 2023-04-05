Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Ленинградской области объявили сигнал "Режим" из-за неопознанного объекта в небе
CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Life: пять причин, которые помешают успешному весеннему контрнаступлению ВСУ
Ходаковский рассказал о коррупционной схеме на СВО: "А потом мы сдаём Херсон"
Гагарин: Зеленский предложит Западную Украину Польше в качестве бонуса за помощь
Продюсер Морозов: Лободу заставляли "любить Россию" на деньги украинских олигархов
Нутрициолог: употребление горячего чая на голодный желудок вредит работе ЖКТ
Автозапчасти в России подорожали на 30-100% за последний год
Подростку из Кемерова заплатили пять тысяч рублей за диверсию на железной дороге

Арестовича разозлили извинения Клинтона перед Украиной: Своей кровью заплатили

1:26
Мир

Алексея Арестовича возмутили сожаления Билла Клинтона по поводу того, что он добился отказа Украины от ядерного оружия.

Арестовича разозлили извинения Клинтона перед Украиной: Своей кровью заплатили

Украинский военный аналитик прокомментировал слова экс-президента США, который чувствует себя виноватым за то, что в 1994 году лишил Украину ядерного оружия.

Арестович объяснил, что Запад должен компенсировать Украине события 90-х годов, когда страна получила независимость.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин напугал НАТО ядерным оружием в Белоруссии.

Арестович упрекнул Запад в том, что он помог "путинскому режиму", когда заставил Украину передавать России ракеты.

"Сотни тысяч погибших, разрушенная экономика и инфраструктура, 12 миллионов беженцев — это еще не вся цена", — написал бывший помощник Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович уверен, что Запад не имеет права говорить про "усталость" и "компромиссы".

Аналитик считает, что в проигрыше остались страны, которые когда-то были частью Советского Союза.

"За это решение своей кровью заплатили Грузия, Молдова, Украина и многие другие республики бывшего СССР. Так что вы там не уставайте, ребята. Не уставайте компенсировать", — обратился Арестович к западным союзникам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ельцин и Клинтон
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
В России катастрофически не хватает медиков
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
АвтоВАЗ почти удвоил продажи в марте, а Lada Granta остается самой популярной моделью
Госдума готовится лишать гражданства РФ за дезертирство и дискредитацию армии
В Херсоне начали действовать "эскадроны смерти" для ВСУ
FAW выводит на российский рынок лифтбек Bestune V70 и кроссовер Bestune T55
Кива: Польша введёт войска на Западную Украину в случае провала наступления ВСУ
В Москве нашли исхудавшего ребёнка-маугли в заваленной мусором квартире
Путин обещает значительное увеличение производства автомобилей в России
Искусственный интеллект: многие профессии в зоне риска
Лайма Вайкуле поддержала Аллу Пугачёву и Максима Галкина* в их решении уехать из России
Здесь мы сделаем Италию или умрём: объединение Италии под началом Гарибальди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников