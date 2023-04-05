The Indian Wire: Путин всерьёз напугал НАТО ядерным оружием в Белоруссии

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Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии заставит страны НАТО пересмотреть своё отношение к помощи Украине, заявила индийский аналитик Захина Накви.

Она отметила, что таким образом российский лидер вновь поднял ставки в конфликте, причём сделал это не нарушая международных правил и норм.

"Кроме того, появление российского "малого ядерного оружия" на чужой территории будет сопровождаться размещением военной базы", — подчеркнула эксперт в издании The Indian Wire.

Накви добавила, что участники западного военного блока не смогут назвать решение Путина незаконным, поскольку Североатлантический альянс долгое время занимался тем же самым, размещая свои базы у границ РФ.

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