Секретарь СНБО Украины Данилов: ядерных ракет РФ в Белоруссии не будет, пока не разрешит Китай

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Российские тактические ядерные ракеты могут появиться в Белоруссии только после того, как соответствующее разрешение даст Китай, заявил украинский политик Алексей Данилов.

"Никакого размещения ядерного оружия в Белоруссии не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение", — сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в прямом эфире украинского телеканала "Первый".

Данилов уверен, что Москва не сможет добиться согласия Пекина, а потому Западу не стоит бояться появления российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко приказал в срочном порядке восстановить на территории республики пусковые площадки для межконтинентальных баллистических ракет.

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