В Сети высмеяли фото главы МИД Британии с украинским коллегой Дмитрием Кулебой

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Фотография главы МИД Британии Джеймса Клеверли с украинским коллегой Дмитрием Кулебой рассмешила пользователей Twitter*.

На снимке британский дипломат держит министра иностранных дел Украины за пиджак.

"Как всегда, мы с вами", — подписал фотографию Клеверли.

При этом пользователи назвали совместный снимок министров "странным". Комментаторы отметили, что у руководителя МИД Британии такой вид на фото, словно он хочет "ударить" Кулебу.

"Какой стыд", — подчеркнул один из подписчиков.

Ранее Кулеба выразил уверенность в том, что Украина станет членом Европейского союза в 2024 году. По его словам, Киев делает "домашнюю работу" гораздо быстрее, чем ожидали дипломаты ЕС.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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