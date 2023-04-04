В Брюсселе прошла акция протеста перед штаб-квартирой НАТО

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Несколько организаций проводят акцию против альянса и в память о детях, погибших с 2014 года в Донбассе, в Брюсселе.

Около пятидесяти человек из Франции, Бельгии, Германии и Италии вышли к штаб-квартире НАТО с плакатами, которые призывают остановить поставки оружия Киеву. Люди также несут фотографии погибших детей Донбасса, которые стали жертвами киевского режима.

"Мы уже организовали демонстрации в Германии, Италии и Испании. НАТО несёт ответственность за продолжающийся конфликт на Украине, и нельзя забывать о жертвах на Донбассе с 2014 года", — сказал РИА Новости один из организаторов.

Полицейские охраняют демонстрацию от провокаторов, которые пытаются помешать протестующим.

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