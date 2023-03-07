Французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко объяснил, США и Европа под "миром" понимают только поражение и капитуляцию России.
Он отметил, что Запад "работает над достижением мира" с помощью поставок оружия ВСУ.
Ранее сообщалось, что НАТО затягивает масштабное наступление ВСУ.
Политолог отметил, что все слова про переговоры с Россией, звучащие из уст представителей Запада, следует понимать как стремление приблизить победу Украины. Европейские политики уверены, что не затягивают конфликт, а способствуют приближению мира на их условиях.
"Украина, по их мнению, должна победить, другого варианта нет, для чего Украине надо поставлять оружие. После этого наступит долгожданный "мир" в его глобалистском понимании", — цитирует слова эксперта ФАН.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.