Fox News: армию США к упадку ведут трангендеры и идеология Байдена

Армия США приходит к упадку из-за идеологической обратки населения страны, заявили американские аналитики. По их мнению, политика президента Штатов Джо Байдена в продвижении идеи трансгендеров напрямую влияет на оборонную способность государства.

Кроме прочего, действующие правительство США максимально политизировало военные ведомства.

"Способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий", — заявили аналитики Fox News.

Так, в прошлом году недобор в американскую армию составил 25 процентов от необходимого количества. В этом эксперты прогнозируют нехватку личного состава в 60 процентов.

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