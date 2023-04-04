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Fox News: армию США к упадку ведут трангендеры и идеология Байдена

Мир

Армия США приходит к упадку из-за идеологической обратки населения страны, заявили американские аналитики. По их мнению, политика президента Штатов Джо Байдена в продвижении идеи трансгендеров напрямую влияет на оборонную способность государства.

Fox News: армию США к упадку ведут трангендеры и идеология Байдена

Кроме прочего, действующие правительство США максимально политизировало военные ведомства.

"Способность наших воинов выполнять свои задачи подрывается гражданскими лидерами, заинтересованными в идеологической обработке и партийной политике больше, чем в готовности к ведению боевых действий", — заявили аналитики Fox News.

Так, в прошлом году недобор в американскую армию составил 25 процентов от необходимого количества. В этом эксперты прогнозируют нехватку личного состава в 60 процентов.

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Кедми развеял ГЛАВНЫЙ МИФ про армию США | Взвешенный анализ
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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