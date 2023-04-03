В США подтвердили, что контрнаступление Украины состоится в ближайшие недели

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В Вашингтоне сообщили, что весеннее контрнаступление Киева должно начаться в течение нескольких недель. Такое заявление сделала постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит.

Других деталей предстоящей военной кампании Украины постпред приводить не стала.

"Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели", — сказала Смит.

С заявлением Смит можно ознакомиться на официальном портале НАТО.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил, что если российские войска останутся на новых территориях РФ, Киев намерен их уничтожить.

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