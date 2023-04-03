Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер оценил "новый план" нападения Вашингтона на Москву при помощи Аляски, которая может выступать в качестве плацдарма. Он подчеркнул, что военный потенциал России в Арктическом регионе гораздо выше, чем у США.
"Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России", — рассмеявшись, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Разведчик отметил, что американцы действительно могли бы разрабатывать подобный план, но для его осуществления необходимо восстановить военную инфраструктуру на Аляске. Москва осознаёт стратегическую значимость региона и уделяет особое внимание его безопасности, указал Риттер.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.