Пользователи Сети раскритиковали обращение Зеленского к нации о будущем Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения к нации заявил, что в скором времени Крым станет "свободным и безопасным". Однако пользователи Сети не оценили слова лидера Незалежной и отметили, что полуостров останется всего лишь мечтой киевского руководства.

"Крым не хочет, чтобы ты был там, Зеленский. Как насчёт мира? Сотни тысяч людей погибли только потому, что вы хотели быть в НАТО", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь Сети подчеркнул, что военно-промышленный комплекс США обогащается за счёт украинского конфликта, поэтому Зеленскому следует как можно скорее установить мир.

"Вы не победите Россию. Вы не сможете. У вас есть время, пока Байден не уйдёт и деньги из США не прекратятся. Лучше заключить мир", — указал комментатор.

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