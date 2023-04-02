Россия обладает скрытыми возможностями, которые могут быть использованы ею в ходе украинского конфликта. Так считает профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.
"Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубый, изнурительный бой на истощение", — написал Галеотти в статье для издания The Times.
Политолог напомнил, что киевские власти рассчитывают на успех контрнаступления ВСУ, которое может произойти весной или летом, и которое, по замыслу Киева, сможет отодвинуть от линии соприкосновения ВС РФ.
Однако, вопреки ожиданиям Киева, результатом наступления ВСУ может стать не победа, а затягивание украинского конфликта, предупредил Галеотти.
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