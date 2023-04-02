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The Times: Россия может применить на Украине скрытый потенциал

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Мир

Россия обладает скрытыми возможностями, которые могут быть использованы ею в ходе украинского конфликта. Так считает профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.

The Times: Россия может применить на Украине скрытый потенциал

"Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубый, изнурительный бой на истощение", — написал Галеотти в статье для издания The Times.

Политолог напомнил, что киевские власти рассчитывают на успех контрнаступления ВСУ, которое может произойти весной или летом, и которое, по замыслу Киева, сможет отодвинуть от линии соприкосновения ВС РФ.

Однако, вопреки ожиданиям Киева, результатом наступления ВСУ может стать не победа, а затягивание украинского конфликта, предупредил Галеотти.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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