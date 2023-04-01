Владимир Зеленский назвал абсурдом председательство России в Совете безопасности ООН.
Президент Украины считает, что разрешение России возглавить Совбез ООН свидетельствует о полном банкротстве международных институтов.
Ранее Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украине не удастся победить Россию.
Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Россия является государством-террористом, которое хочет разрушить мир.
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