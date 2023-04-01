Зеленского возмутила новость о том, что Россия станет председателем Совбеза ООН

0:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский назвал абсурдом председательство России в Совете безопасности ООН.

Президент Украины считает, что разрешение России возглавить Совбез ООН свидетельствует о полном банкротстве международных институтов.

Ранее Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украине не удастся победить Россию.

Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что Россия является государством-террористом, которое хочет разрушить мир.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.