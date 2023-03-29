Зеленский согласился, что без поддержки США Украине не удастся победить Россию

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Киев не сможет одержать победу над Россией, если США перестанут его поддерживать в военном и финансовом плане. Такое признание сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

"США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим", — сказал Зеленский в интервью The Associated Press.

Также Зеленский признался, что беспокоится из-за того, что поддержка Украины и, следовательно, её дальнейшая судьба в конфликте окажутся под угрозой из-за итогов политических перестановок в Вашингтоне. Если победу на выборах одержат представители республиканской партии, поддержка Киева может прекратиться.

Ранее о подобном сценарии предупредил политолог Дмитрий Дробницкий, предсказавший прекращение помощи Украине со стороны США с победой республиканцев на выборах.

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