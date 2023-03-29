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Зеленский согласился, что без поддержки США Украине не удастся победить Россию

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Мир

Киев не сможет одержать победу над Россией, если США перестанут его поддерживать в военном и финансовом плане. Такое признание сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский согласился, что без поддержки США Украине не удастся победить Россию

"США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим", — сказал Зеленский в интервью The Associated Press.

Также Зеленский признался, что беспокоится из-за того, что поддержка Украины и, следовательно, её дальнейшая судьба в конфликте окажутся под угрозой из-за итогов политических перестановок в Вашингтоне. Если победу на выборах одержат представители республиканской партии, поддержка Киева может прекратиться.

Ранее о подобном сценарии предупредил политолог Дмитрий Дробницкий, предсказавший прекращение помощи Украине со стороны США с победой республиканцев на выборах.

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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