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Украина вводит единые пункты пропуска с пограничными странами

0:54
Мир

Украина продолжает попытки начать процесс интеграции в европейское пространство. 1 апреля стало известно, что Киев определит единые пункты пропуска на границе с Польшей. Они должны будут работать в упрощённом режиме, что позволит украинцам и полякам минимизировать время на прохождение границы.

Украина вводит единые пункты пропуска с пограничными странами

В частности, об этом свидетельствует заявление заместителя министра инфраструктуры Украины Сергея Деркача. Он рассказал, что организация единых пунктов пропуска потребует подписания договор между Киевом и Варшавой, а также его ратификации парламентами двух стран. Сейчас при пересечении границы гражданам необходимо проходить таможенный и паспортный контроль.

Аналогичная процедура организации упрощённого пограничного контроля запущена и в отношении Венгрии и Словакии.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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