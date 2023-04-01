Прохватилов из Академии военных наук рассказал о новой тактике Киева при наступлении на Крым

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Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал о стратегии и тактике украинских войск при захвате Крымского полуострова. По мнению эксперта, ключевым пунктом для обеспечения успеха наступления ВСУ станет изоляция группировки российских войск в Крыму. Для этого боевики, скорее всего, попытаются разрушить Крымский мост.

По мнению Прохватилова, ВСУ будут пытаться прорваться в Крым на очень ограниченном участке фронта. Скорее всего, линия соприкосновения составит от 500 метров до одного километра. Для вторжения боевики будут использовать западные танки.

Эксперт указал, что Россия должна внимательно следить за передислокацией западной техники. Это позволит понять намерения Киева относительно Крыма.

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