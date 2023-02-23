Почти половина танков танков Challenger 2 армии Великобритании небоеспособны, заявили аналитики. Кроме того, Лондон намерен часть рабочих машин передать киевскому режиму.
Так, по оценкам военных экспертов, на вооружении у Лондона 227 танков, из них — 100 практически небоеспособны.
"Нам нужно перестать заниматься самосозерцанием и довести большую часть Challenger 2 до высокой степени готовности за месяцы. Challenger 3 не будут доступны до 2027 года", — заявили военные аналитики Daily Mail.
На фоне и так явной нехватки машин в оборонном комплексе британские власти намерены передать Украине 14 танков. Как подчеркнули эксперты, это может сильно ударить по обеспечению безопасности собственной страны.
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