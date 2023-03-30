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Австрийская оппозиция покинула зал парламента, как только Зеленский начал своё выступление

0:59
Мир

Австрийские депутаты, представляющие оппозиционную партию свободы, ушли из зала парламента в знак протеста против выступления украинского президента Владимира Зеленского.

Австрийская оппозиция покинула зал парламента, как только Зеленский начал своё выступление

Как сообщает Der Standard, Зеленский подключился к заседанию по видеосвязи. Отмечается, что в начале обращения руководителя Украины депутаты покинули свои места, оставив плакаты с надписями "Места для мира" и "Места для нейтралитета".

"Депутаты отвергли выступление Зеленского из соображений нейтралитета и ушли из зала пленарных заседаний как единое целое", — подчёркивается в материале.

Во время выступления Зеленский выразил благодарность Австрии за предоставление гуманитарных грузов, помощь с восстановлением объектов энергетики и разминированием территорий.

Ранее стало известно, что во Франции прошли многочисленные акции протеста против поддержки Киева и членства страны в НАТО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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