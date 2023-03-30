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ВВС: "российские шпионы" достигли на Украине куда больших успехов, чем армия — эксперты

1:41
Мир

Разведывательные службы России добились на Украине куда больших успехов, чем армия. Такое мнение высказали британские аналитики.

ВВС: "российские шпионы" достигли на Украине куда больших успехов, чем армия — эксперты

Российские спецслужбы начали подготовку к СВО ещё в июне 2021 года, как говорится в отчёте британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). Там сообщается, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) быстро взяла верх над населением занятых территорий Украины. Свой вклад внесли также сотрудники украинской разведки, перехваченные сообщения и тщательно проведённые исследования на местах. Об этом пишет ВВС.

По мнению аналитиков RUSI, ФСБ смогла заполучить жёсткие диски украинских правительственных компьютеров, а это дало ей возможность идентифицировать прокиевских людей, которых следовало арестовать и допросить. Россия развернула подразделения радиоэлектронной борьбы, чтобы отрезать занятые части Украины от внешнего мира и установить там полный контроль.

По данным RUSI, глава российской Службы внешней разведки просил Владимира Путина дать ему больше времени для подготовки СВО и отложить начало операции. Однако его просьба была отклонена. Таковы подробности 39-страничного отчёта под названием "Предварительные уроки нетрадиционных операций России во время российско-украинского конфликта с февраля 2022 по февраль 2023". Он должен "предупредить западные правительства относительно масштабов российских секретных подрывных операций в странах-мишенях".

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Как стать разведчиком: Тонкости приема в СВР
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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