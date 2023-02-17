Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Биолог Анчи Баранова объяснила, как вирусы вызвали сепсис и некроз тканей у Романа Костомарова
МК: Лукашенко и Путин могут обсудить наступление на Киев с территории Белоруссии
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"
El Pais: командир ВСУ пожаловался, что воюет 50-летнем танке Т-64
Захарова посоветовала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО
РИА Новости: источник допустил самовольное оставление позиций частями ВСУ на Запорожском направлении
Актёр Михаил Боярский с удовольствием посмотрит "Трёх мушкетёров" с темнокожим Д’Артаньяном
Матвийчук: спецоперация не изменится после назначения Мордвичева на пост командующего ЦВО
Чулпан Хаматова призналась, что могла стать бухгалтером

WP: США и Европа признали разрушение шпионских сетей России за границей

0:56
Политика

США и страны ЕС приступили к разрушению шпионских сетей России на фоне украинского конфликта.

WP: США и Европа признали разрушение шпионских сетей России за границей

Так, директор службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари признал, что мир для российских агентурных сетей после начала СВО на Украине сильно изменился. Их возможности значительно снизились из-за враждебной обстановки в Европе, результатами которой стали многочисленные высылки и аресты российских шпионов, пишет The Washington Post.

Эксперты отмечают, что российская сторона старается компенсировать потери, благодаря использованию кибершпионажа и регулированию потоков беженцев, внедряя в них своих агентов.

При этом европейские чиновники уверены, что вновь прибывшие российские шпионы окажутся в уязвимом положении, так как не смогут в случае экстренного случая добиться защиты от посольств РФ на территории ЕС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Корабли ЧФ РФ нанесли необычный ракетный удар по Украине

Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.

Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины
РИА Новости: власти Украины пообещали уничтожить Россию через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Потери ВСУ бешеные: в Марьинке обнаружена братская могила боевиков
В России опять заканчиваются крылатые ракеты: ВПК больше не может их производить
Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России" Ольга Лебедева Рожденные 16 февраля Водолеи отличаются широтой души Соломон Соловьев
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
Появилось видео работы САУ "Хоста" в зоне СВО
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Обезумевший Киев оставил Запорожскую АЭС без охлаждения — Рогов
Последние материалы
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации"
El Pais: командир ВСУ пожаловался, что воюет 50-летнем танке Т-64
Захарова посоветовала Нуланд заняться проблемами белых шаров и НЛО
РИА Новости: источник допустил самовольное оставление позиций частями ВСУ на Запорожском направлении
Актёр Михаил Боярский с удовольствием посмотрит "Трёх мушкетёров" с темнокожим Д’Артаньяном
Матвийчук: спецоперация не изменится после назначения Мордвичева на пост командующего ЦВО
Психолог: "Если мужчина действительно любит, то пожертвует своим личным комфортом"
Чулпан Хаматова призналась, что могла стать бухгалтером
Стоматолог Бойцова: постоянное застревание еды между зубов — повод для обращения к стоматологу
Военный Софринской бригады ВС РФ написал песню о происходящем в зоне СВО на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников