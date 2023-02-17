WP: США и Европа признали разрушение шпионских сетей России за границей

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

США и страны ЕС приступили к разрушению шпионских сетей России на фоне украинского конфликта.

Так, директор службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари признал, что мир для российских агентурных сетей после начала СВО на Украине сильно изменился. Их возможности значительно снизились из-за враждебной обстановки в Европе, результатами которой стали многочисленные высылки и аресты российских шпионов, пишет The Washington Post.

Эксперты отмечают, что российская сторона старается компенсировать потери, благодаря использованию кибершпионажа и регулированию потоков беженцев, внедряя в них своих агентов.

При этом европейские чиновники уверены, что вновь прибывшие российские шпионы окажутся в уязвимом положении, так как не смогут в случае экстренного случая добиться защиты от посольств РФ на территории ЕС.

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