Экс-ведущий Fox News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и РФ одновременно

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Соединённые Штаты Америки, теряя власть, ведут подготовку к военным действиям с КНР и РФ одновременно. Об этом предупредил бывший ведущий канала Fox News Клейтон Моррис.

По его словам, в Белом доме считают, что Пекин и Москва представляют серьёзную угрозу для нацбезопасности США.

"Видите, что случается, когда люди теряют власть? Они становятся очень опасными, а США крайне быстро теряют власть", — подчеркнул Моррис.

Он также пояснил, что Вашингтон добавил в военный бюджет на следующий год пункт, связанный с возможным нападением на Китай. Как отметил журналист, власти США на 40% увеличили расходы по этой статье, стремясь подготовиться к возможному противостоянию.

Ранее политолог Ростислав Ищенко сообщил, что кризис в отношениях России и США способен спровоцировать ядерную войну.

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