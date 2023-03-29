Asia Times: в США попросили Байдена начать переговоры с РФ из-за желания Зеленского захватить Крым

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик оборонной политики США Шошана Брайен обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой начать переговоры с Москвой.

В материале для издания Asia Times аналитики напомнили о планах Киева провести наступление на Крым, и выразили опасение, что дальше тянуть с переговорами становится опасно.

"Украина не стоит ядерной войны. США и Россия должны начать переговоры по ядерным вооружениям, пока не стало слишком поздно", — сказано в статье.

Авторы полагают, что наступление, о котором предупреждает Киев, будет развёрнуто в направлении Крыма. Учитывая то, что украинскую армию, вероятно, будет поддерживать НАТО, дело может закончиться нешуточной эскалацией.

Обозреватели объяснили, что важно не допустить отправки войск НАТО на помощь в контрнаступлении ВСУ, потому что ситуация вообще может выйти из-под контроля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.