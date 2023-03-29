Politico сообщила о запланированном на апрель визите Помпео на Украину

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Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео намерен посетить Украину с официальным визитом в понедельник, 3 апреля. Корреспонденты Politico пишут об этом, ссылаясь на собственный анонимный источник.

Информация о маршруте и целях бывшего американского госсекретаря на данный момент отсутствует. Неизвестно пока также и то, запланирована ли у Помпео встреча с руководителем киевского режима Зеленским.

По мнению обозревателей Politico, в рамках поездки на Украину Помпео выразит ее правительству слова поддержки, будучи потенциальным кандидатом на выборах-2024.