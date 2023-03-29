Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео намерен посетить Украину с официальным визитом в понедельник, 3 апреля. Корреспонденты Politico пишут об этом, ссылаясь на собственный анонимный источник.
Информация о маршруте и целях бывшего американского госсекретаря на данный момент отсутствует. Неизвестно пока также и то, запланирована ли у Помпео встреча с руководителем киевского режима Зеленским.
По мнению обозревателей Politico, в рамках поездки на Украину Помпео выразит ее правительству слова поддержки, будучи потенциальным кандидатом на выборах-2024.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.