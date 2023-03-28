На Украине раскрыли подробности уголовного дела, по которому выдан ордер на "арест" Путина

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Стали известны подробности уголовного дела о якобы похищении российскими военнослужащими украинских детей. Вице-премьер кабмина Украины Ирина Верещук рассказала, что с начала СВО с территории страны были вывезены 4390 украинских детей.

"Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд", — сказала Верещук.

По её словам, лети сейчас находятся или в России, или "на временно оккупированных территориях".

Как уточнила вице-премьер, именно эти факты легли в основу уголовного дела, по которому Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина.

При этом Россия неоднократно заявляла, что дети вывезены потому, что они находились в зоне боевых действий. Российская сторона также выражает готовность вернуть их родителям.

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