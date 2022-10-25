Власти Украины призвали граждан перезимовать за границей

Украинский вице-премьер Ирина Верещук попросила уехавших за рубеж граждан не возвращаться в страну во время зимы.

"К сожалению, энергосети не выдержат", — объяснила чиновница, слова которой передаёт "24 канал".