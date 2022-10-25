Украинский вице-премьер Ирина Верещук попросила уехавших за рубеж граждан не возвращаться в страну во время зимы.
"К сожалению, энергосети не выдержат", — объяснила чиновница, слова которой передаёт "24 канал".
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.