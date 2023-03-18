Экс-посол США Рэпп: Россия не сможет добиться снятия санкций без выполнения ордеров МУС об аресте Путина

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Россия не сможет добиться снятия западных санкций без выполнения ордеров Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте США Стивен Рэпп.

"Это делает Путина изгоем. Если он куда-то поедет, его могут арестовать. Это никогда не пройдёт. Россия не сможет получить освобождение от санкций без соблюдения ордеров", — цитирует Рэппа агентство Reuters.

Напомним, суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина вчера. В России уже заявили, что не собираются исполнять данное решение, так как не признают МУС. Запмред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость значком с туалетной бумагой.