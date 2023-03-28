Украина оказалась в центре международной мошеннической схемы с использованием Starlink

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На Украине прекращают работу терминалы Starlink. Оборудование перестаёт работать, а на попытки перезагрузить приходит сообщение "No active account". Об этом рассказал основатель группы "Народный Starlink" Владимир Степанец.

По его словам, Украина оказалась в центре международной мошеннической схемы. Преступники покупают оборудование Starlink по акции, а затем продают в Киев по полной цене. После сделки они расторгают с компанией договор на обслуживание терминалов и те просто перестают работать.

Терминалы Starlink в Украине можно купить официально - через сайт Space X. Но большинство пользователей продолжает заказывать их у сторонних фирм. Так получается примерно на 30 процентов дешевле. Этим и пользуются мошенники.

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