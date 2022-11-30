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Ольга Лебедева

На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля"

Мир

На Украине намечается новая проблема. Страна может остаться без спутниковой связи. Причём в этот раз российские удары по инфраструктуре вовсе ни при чём.

На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля"

Дело в том, что сегодня едва ли не единственный поставщик Интернета в Незалежной — американец Илон Маск. Его системы Starlink не только обеспечивают доступ во Всемирную паутину для жителей страны, но и работают во благо ВСУ. Последнее, кстати, не новость: и связь между воинскими формированиями, и получение ими разведданных от союзников — всё проходит через спутники, принадлежащие магнату.

И вот Маск — бизнесмен до мозга костей — вдруг обнаружил, что его оборудование в стране 404 работает явно в убыток. И решил, что в сложившихся обстоятельствах (у него помимо спонсирования Украины расходов с Twitter* и Tesla хватает) продолжать спонсировать киевский режим — непозволительная роскошь. Тем более, как показали октябрьские события, народец там живёт крайне неблагодарный.

Напомню, в октябре Маск опубликовал в Twitter* пост, в котором призвал к мирному разрешению российско-украинского конфликта, ибо, по его мнению, "Киев всё равно проиграет Москве, если дело дойдёт до полномасштабного противостояния". А ещё он предложил провести новый референдум в Донбассе, признать наконец Крым российской территорией и объявить о нейтральном статусе Украины.

Волна хейта, обрушившаяся после этого на американского магната, сопоставима с неслабым таким цунами.

Уже тогда Маск хотел прекратить финансирование Starlink. Но почему-то передумал.

Платить надо за всё

Теперь же украинцы получили уведомления о повышении стоимости спутникового Интернета "от Илона Маска":

  • тариф поднялся с $60 до $75 в месяц, а терминал и антенна теперь стоят не $500, а $700;
  • новые цены будут действовать с 29 декабря.

Впрочем, видимо, предвидя новую бурю возмущений, в полученных пользователями сообщениях есть альтернативное решение: "Если вы не хотите продолжать пользоваться услугой, вы можете отменить ее в любое время”.

Ничего личного. Только бизнес.

И в самом деле, почему весь мир должен подстраиваться под кризис, Украиной и её спонсорами фактически организованный, а украинцы — нет? У всех жизнь дорожает, а они что — особенные?

Но украинцы, конечно же, платить не хотят и заспамили Twitter* возмущёнными постами, требуя, чтобы миллиардер объяснился. В ход пошли слова "мародёр", "предатель" и "российский агент". Он пока молчит.

Молчат и официальные лица Украины. Но уже сейчас ясно, что Илон Маск для них снова нерукопожатный.

Союзники помогут? Спойлер — нет

Пользователи Starlink на Украине сейчас платят за Интернет меньше, чем те же американцы. Пусть ненамного, но всё же. А системы, используемые военными, оплачиваются правительством США, НАТО, НПО и другими спонсорами военных действий Киева. Но оплачиваются "нерегулярно" и не в полном объёме.

К примеру, по данным CNN, в ноябре около 1300 терминалов Starlink на Украине отключились из-за просроченных счетов. Министерство обороны страны, осознавая надвигающуюся проблему, попросило у своих британских коллег $3,25 млн, чтобы покрыть задолженность, но, как сообщается, получило отказ.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина интернет илон маск
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