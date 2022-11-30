На Украине намечается новая проблема. Страна может остаться без спутниковой связи. Причём в этот раз российские удары по инфраструктуре вовсе ни при чём.
Дело в том, что сегодня едва ли не единственный поставщик Интернета в Незалежной — американец Илон Маск. Его системы Starlink не только обеспечивают доступ во Всемирную паутину для жителей страны, но и работают во благо ВСУ. Последнее, кстати, не новость: и связь между воинскими формированиями, и получение ими разведданных от союзников — всё проходит через спутники, принадлежащие магнату.
И вот Маск — бизнесмен до мозга костей — вдруг обнаружил, что его оборудование в стране 404 работает явно в убыток. И решил, что в сложившихся обстоятельствах (у него помимо спонсирования Украины расходов с Twitter* и Tesla хватает) продолжать спонсировать киевский режим — непозволительная роскошь. Тем более, как показали октябрьские события, народец там живёт крайне неблагодарный.
Напомню, в октябре Маск опубликовал в Twitter* пост, в котором призвал к мирному разрешению российско-украинского конфликта, ибо, по его мнению, "Киев всё равно проиграет Москве, если дело дойдёт до полномасштабного противостояния". А ещё он предложил провести новый референдум в Донбассе, признать наконец Крым российской территорией и объявить о нейтральном статусе Украины.
Волна хейта, обрушившаяся после этого на американского магната, сопоставима с неслабым таким цунами.
Уже тогда Маск хотел прекратить финансирование Starlink. Но почему-то передумал.
Теперь же украинцы получили уведомления о повышении стоимости спутникового Интернета "от Илона Маска":
Впрочем, видимо, предвидя новую бурю возмущений, в полученных пользователями сообщениях есть альтернативное решение: "Если вы не хотите продолжать пользоваться услугой, вы можете отменить ее в любое время”.
Ничего личного. Только бизнес.
И в самом деле, почему весь мир должен подстраиваться под кризис, Украиной и её спонсорами фактически организованный, а украинцы — нет? У всех жизнь дорожает, а они что — особенные?
Но украинцы, конечно же, платить не хотят и заспамили Twitter* возмущёнными постами, требуя, чтобы миллиардер объяснился. В ход пошли слова "мародёр", "предатель" и "российский агент". Он пока молчит.
Молчат и официальные лица Украины. Но уже сейчас ясно, что Илон Маск для них снова нерукопожатный.
Пользователи Starlink на Украине сейчас платят за Интернет меньше, чем те же американцы. Пусть ненамного, но всё же. А системы, используемые военными, оплачиваются правительством США, НАТО, НПО и другими спонсорами военных действий Киева. Но оплачиваются "нерегулярно" и не в полном объёме.
К примеру, по данным CNN, в ноябре около 1300 терминалов Starlink на Украине отключились из-за просроченных счетов. Министерство обороны страны, осознавая надвигающуюся проблему, попросило у своих британских коллег $3,25 млн, чтобы покрыть задолженность, но, как сообщается, получило отказ.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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