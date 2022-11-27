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Ольга Лебедева

Вашингтонский обком увеличил бюджет на "раскачку России изнутри" - плюс $45 млн. В месяц

Мир

Украинские ЦИПСОшники получили из вашингтонского обкома ответственное задание. Работать им в ближайшее время придётся не покладая рук. За весьма, кстати, щедрое вознаграждение.

Вашингтонский обком увеличил бюджет на "раскачку России изнутри" - плюс млн. В месяц

Информацией поделился Telegram-канал "Резидент", который известен пользователям площадки тем, что регулярно публикует инсайды из Офиса президента Украины. В этот раз "собственный источник", вхожий в близкий круг актёрствующего лидера Незалежной, рассказал каналу, что западные хозяева пообещали увеличить денежные вспомоществования бойцам украинского невидимого фронта, дабы они активизировали информационную войну с Россией "для раскачки страны изнутри".

За ценой заокеанские боссы не постоят. По информации источника "Резидента" выделяться будет порядка $45 млн каждый месяц. Правда, деньги эти украинским "воинам клавиатуры", коих сейчас "в штате" примерно три тысячи человек (а сколько официально не трудоустроены и получают донаты "в конвертике" — не знает, пожалуй, никто) придётся поделить с "российскими либеральными СМИ/ЛОМами"

"ЦИПСО формирует отдельные группы для работы в российском сегменте социальных медиа ("Телеграмм", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Ютуб"), — говорится в сообщении, опубликованном на канале со ссылкой на инсайдера. — Бюджет снова увеличили на 30% и теперь в месяц на информационную войну на российской территории выделяют 40-45 миллионов долларов".

Щедро, ничего не скажешь. И это, учитывая, что деньги американским любителям организовывать "оранжевые революции" нужны ещё на выплаты "завербованным" российским военным и чиновникам, "охоту" за которыми они, напомню, официально объявили (об этом подробнее — здесь).

Как шатают Россию?

Запад, понимая, что на поле боя победить Россию ему не удастся — хоть всех украинцев до единого положат — формирует этакий "информационный спецназ". Его цель — спровоцировать в России панику, перессорить население, устроить "революцию гiдностi" и госпереворот, который привёл бы к власти "временное правительство". К слову, желающих "въехать в Кремль" среди сбежавших из страны либералов — хоть отбавляй. Они даже саммиты проводят, на которых новую Конституцию для России писать пытаются (про этот "цирк с конями" подробнее — здесь).

"На Банковой совместно с ЦИПсО разработана стратегия сетки региональных каналов по всей России, которые должны дискредитировать политику Кремля и подсвечивать все ошибки мобилизационного кейса, в первую очередь гибели солдат. Бюджет проекта был увеличен, что позволит создать в регионах России сотни мелких новостных и развлекательных телеграмм-каналов, которые будут связаны между собой", - пишет "Резидент".

Пока, стоит признать, деньги, выдаваемые на эти цели, не окупаются. Например, на Западе очень рассчитывали на херсонский кейс, надеясь, что он станет катализатором принципа домино в РФ и Кремле. Но этого не произошло.

  • Сейчас Запад обеспокоен единством внутриполитического блока Кремля и военных. Это ускоряет процесс принятия решений и отсекает от него западных агентов влияния.

Поэтому теперь ставка делается "на раздувание внутриэлитных противоречий". По информации украинского Telegram-канала "Легитимный", "на эту тему синхронно пошли вбросы через "Медузу*", "Настоящее время*" и либеральные российские ТГ-каналы. Лейтмотив — идёт чистка от "умеренных".

"Кроме того, подготовлен комплекс нарративов для вброса в российские соцсети и СМИ, — предупреждает автор канала. — Западные технологи преследуют сразу несколько целей, но самая важная — это максимальное осложнение внутренней обстановки в России к 2024 году" (то есть, спешить особо команды не было).

Какой вывод стоит сделать всем "по эту сторону баррикады"

Как констатирует народная мудрость: "предупреждён — значит, вооружён".

В принципе, тот факт, что на россиян идёт масштабная информационная атака — секрет Полишинеля. А посему, как мне кажется, нужно, заходя в интернет, брать с собой голову и ко всему увиденному/прочитанному здесь относиться критически, сохраняя спокойствие и не ведясь на провокации.

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* - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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