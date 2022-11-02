Украина: будем жить без электричества, но с интернетом

Пока украинские власти морально готовят население страны к веерным отключениям электричества, их американские друзья озаботились тем, чтобы вся территория Незалежной была покрыта интернетом, не зависящим от стабильности систем электроснабжения.

Для этой цели, как рассказал глава Минцифры Незалежной Михаил Фёдоров, будут развёрнуты общественные Wi-Fi-сети, оборудованные терминалами Starlink, работающими от аккумуляторов Tesla Powerwall, которые в свою очередь "запитаны" не только от электросети (на неё надежды, по понятным причинам, мало), но ещё и от дизель-​генераторов. Таких точек, по словам Фёдорова, будет несколько тысяч. Их монтаж уже начался.

Украинский чиновник пояснил, что сейчас ожидается поставка очередной партии терминалов Starlink из Польши "по линии Минобороны и частных компаний".

"Более 20 тысяч терминалов Starlink уже получены. Часть — примерно 15 тысяч — финансируется международными партнерами: правительством Польши, министерством цифровой трансформации ЕС, USAID (Агентство США по международному развитию). Они заплатили за сами терминалы и платят за услуги связи ежемесячно", — сказал он, подчеркнув, что "общими усилиями друзей Украины" на всей территории страны "будет обеспечен беспрерывный доступ к интернету, что жизненно необходимо для обеспечения ВСУ разведданными (от союзников) и распространения пропаганды среди населения".