Власти Украины: Киев получил от Польши свыше 1,5 тысячи станций Starlink

Польша передала Киеву 1570 терминалов спутникового интернета Starlink, которые были произведены сотрудниками корпорации Space X, следует из заявления министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.

В своих соцсетях он опубликовал фотографии терминалов. Как пояснил чиновник, Киев остро нуждался в этом оборудовании из-за перебоев с электроэнергией.

По его словам, без света в ряде украинских регионов прекращается работа некоторых мобильных операторов и провайдеров.

"Starlink позволяют обеспечить население публичными точками Wi-Fi", — прокомментировал Фёдоров.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что терминалы Starlink, предоставленные Вооружённым силам Украины (ВСУ) в рамках пакета западной помощи, массово перестали функционировать. В качестве возможной причины остановки работы оборудования рассматривался масштабный сбой на фоне задолженности киевского режима.