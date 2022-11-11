Польша передала Киеву 1570 терминалов спутникового интернета Starlink, которые были произведены сотрудниками корпорации Space X, следует из заявления министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.
В своих соцсетях он опубликовал фотографии терминалов. Как пояснил чиновник, Киев остро нуждался в этом оборудовании из-за перебоев с электроэнергией.
По его словам, без света в ряде украинских регионов прекращается работа некоторых мобильных операторов и провайдеров.
"Starlink позволяют обеспечить население публичными точками Wi-Fi", — прокомментировал Фёдоров.
Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что терминалы Starlink, предоставленные Вооружённым силам Украины (ВСУ) в рамках пакета западной помощи, массово перестали функционировать. В качестве возможной причины остановки работы оборудования рассматривался масштабный сбой на фоне задолженности киевского режима.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить общение с РФ продемонстрировало трещину в НАТО, пишет Cumhuriyet.