Секретарь Совбеза РФ Патрушев предупредил Евросоюз о скором коллапсе

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что ситуация в странах Европейского союза резко ухудшится.

"Коллапс Евросоюза не за горами", — предупредил политик, слова которого приводит "Российская газета".

Вместе с этим чиновник указал на существование "наднациональной надстройки", которую откажутся терпеть жители ЕС. Она не является эффективной и может привести к столкновению с Москвой, подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев обвинил Штаты и военно-политической блок НАТО в попытках установить военное доминирование над Евразией.