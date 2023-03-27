Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что ситуация в странах Европейского союза резко ухудшится.
"Коллапс Евросоюза не за горами", — предупредил политик, слова которого приводит "Российская газета".
Вместе с этим чиновник указал на существование "наднациональной надстройки", которую откажутся терпеть жители ЕС. Она не является эффективной и может привести к столкновению с Москвой, подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее Патрушев обвинил Штаты и военно-политической блок НАТО в попытках установить военное доминирование над Евразией.
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