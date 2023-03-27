Патрушев рассказал о попытках США и НАТО установить военное доминирование над Евразией

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что долгосрочной целью США и НАТО является установление военного доминирования над Евразией.

"Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель — установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Ранее он назвал Соединённые Штаты чемпионом по числу развязанных в мире войн. Также Патрушев отметил, что у России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США.

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