Шеремет оценил размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии

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На фоне угрозы со стороны Запада размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии является вынужденным и оправданным решением. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Там (на Западе. — Прим. ред.) не понимают наших призывов, предостережений и увещеваний. Американским властям и их прихлебателям ясен только язык решительной силы и действий, и мы готовы это продемонстрировать", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Британское правительство приоткрыло так называемый ящик Пандоры, пообещав Украине боеприпасы с обеднённым ураном, указал Шеремет. Депутат убеждён, что "злой замысел" Лондона вернётся к нему бумерангом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск приняли решение о размещении ТЯО на территории Белоруссии. Строительство хранилища будет завершено 1 июля. В Пентагоне прокомментировали заявление российского лидера и подчеркнули, что по-прежнему не видят угрозы с российской стороны.