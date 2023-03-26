Пентагон США не намерен менять боевую готовность собственных ядерных сил несмотря на сообщение, что Россия намерена разместить ТЯО на территории Белоруссии, заявили в ведомстве.
Как подчеркнули американские военные, они не видят угрозы со стороны России.
"Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", — пояснили в Пентагоне Reuters.
По данным США, решение России никак не повлияет на готовность американских установок с тактическим ядерным оружием.
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