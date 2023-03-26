Глава Сербии Вучич: решение МУС об аресте Путина негативно повлияет на всех

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Сербский лидер Александр Вучич высказался о решении Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского коллеги Владимира Путина.

Как подчеркнул президент Сербии, из-за этого шага Запад не сможет вести переговоры с Россией. Также в качестве последствий выдачи ордера Вучич назвал смерти граждан Украины и РФ, ухудшение экономики во всём мире.

"Политически плохое решение для всех", — сказал глава Сербии, передаёт TV Pink.

Вместе с этим руководитель страны отметил, что чиновники, считающие, что они близки к победе, заблуждаются.

Ранее венгерские политические аналитики Миклош Кевехази и Петер Фехер предупредили, что ордер МУС не помешает Путину прогуляться по Нью-Йорку.