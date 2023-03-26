У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, поэтому в ЕС уже в июне будут вынуждены начать переговоры по поводу срочного принятия Украины в Евросоюз. Этому процессу будут способствовать США, которые заняты созданием своей коалиции в Брюсселе. Такой прогноз сделал сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Pink.
"Уже в июне должны начаться переговоры, так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле", — сказал Вучич.
Президент Сербии полагает, что у Украины будут высокие шансы продвинуться на своём пути в плане желаемого членства в Евросоюзе.
"Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС", — поделился мнением Вучич.
Президент Сербии считает, что этому способствует набирающее обороты состязание за лидерство в НАТО, и старания американцев, работающих над созданием своего блока в Европе.
Вучич добавил: несмотря на то что ЕС и так сейчас поддерживает США, внутри него создаётся отдельный блок союзников Вашингтона, в который войдут Польша, Прибалтика и Украина.
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