Вучич предсказал срочные переговоры о внеочередном вступлении Украины в ЕС уже в июне

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У Киева нет шансов победить Россию на поле боя, поэтому в ЕС уже в июне будут вынуждены начать переговоры по поводу срочного принятия Украины в Евросоюз. Этому процессу будут способствовать США, которые заняты созданием своей коалиции в Брюсселе. Такой прогноз сделал сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Pink.

"Уже в июне должны начаться переговоры, так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле", — сказал Вучич.

Президент Сербии полагает, что у Украины будут высокие шансы продвинуться на своём пути в плане желаемого членства в Евросоюзе.

"Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС", — поделился мнением Вучич.

Президент Сербии считает, что этому способствует набирающее обороты состязание за лидерство в НАТО, и старания американцев, работающих над созданием своего блока в Европе.

Вучич добавил: несмотря на то что ЕС и так сейчас поддерживает США, внутри него создаётся отдельный блок союзников Вашингтона, в который войдут Польша, Прибалтика и Украина.