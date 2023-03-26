Фехер и Кевехази: ордер МУС на арест Путина не помешает ему прогуляться по Нью-Йорку

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Рано или поздно Россия и Украина закончат конфликт, и президент российской стороны Владимир Путин должен напрямую участвовать в этом мероприятии, а значит, в том числе и обсудить вопрос с США, пояснили венгерские политические аналитики Миклош Кевехази и Петер Фехер.

По мнению аналитиков, таким образом, Вашингтону ради переговоров придётся поступиться решением Международного уголовного суда.

"Если бы российский президент ступил на американскую землю, ордер МУС на арест не создал бы никаких правовых оснований для ареста Путина. Российский президент мог бы пройти по Пятой авеню в Нью-Йорке, поужинать в ресторане, купить подарки, и полиция ничего бы не сделала", — цитирует аналитиков "ПолитРоссия".

Как подчеркнули эксперты, кроме того, следует понимать, что США не признают МУС как таковой.