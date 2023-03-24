Геральд Гросс заявил, что ордер МУС на арест Путина продлил СВО на Украине на много лет

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Австрийский политик Геральд Гросс высказал мнение, что выдача ордера на арест президента Владимира Путина Международным уголовным судом приведёт к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он утверждает, что судьи игнорируют военные преступления, которые были совершены США и Великобританией. Об этом эксперт заявил в эфире OE24. TV.

Гросс высказал свою поддержку идеи наказания военных преступников, однако отметил, что до настоящего момента было проигнорировано множество преступлений, совершённых американцами и британцами в разных странах. Среди них Афганистан, Сирия и Абу-Грейб.

Гросс также заявил, что если Международный уголовный суд действительно стремится к справедливости, то первыми перед лицом закона должны оказаться Барак Обама, Тони Блэр, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший.