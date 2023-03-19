Руденко: выдача ордера на арест Путина ведёт мир к апокалипсису

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Репортёр ВГТРК Андрей Руденко прокомментировал выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина Международным судом в Гааге.

Военкор поделился, что у него возникло гадкое ощущение после данного события.

"Я не буду писать о том, что если дело обстоит таким образом, то каждого президента США за его преступления против человечности и геноцид разных народов по всей земле стоило бы приговорить к смертной казни, и после её исполнения ещё раз воскресить и вновь привести приговор в исполнение", — высказался Руденко.

Эксперт считает, что произошедшее событие перевело стрелки мира вперёд к апокалипсису. По его мнению, ордер рассчитан и на российских партнёров и направлен на их запугивание. Например, так хотят напомнить Си Цзиньпину о возможных последствиях союза с РФ.