Председатель КНР Си Цзиньпин улетел из России под песню о скорой войне

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Во время проводов китайского лидера Си Цзиньпина на самолёт из Москвы российский оркестр играл согласованную с Пекином патриотическую песню под названием 当那一天来临 ("Когда этот день настанет" или "День приближения войны". — Прим. ред.).

Песня была написана в 2004 году и посвящена Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В тексте говорится о том, что в скором времени наступит день большой войны, к которому нужно готовиться уже сейчас, поскольку это неизбежно.

"Вы готовы, братья-солдаты? Когда этот день настанет, не волнуйтесь, родина и родственники. Я буду атаковать, чтобы одержать победу", — цитирует слова песни Telegram-канал "Монокуляр".

В китайской политике символизм зачастую бывает важнее слов, которые произносят чиновники. Например, во время всех мероприятий на столе Си Цзиньпина стоят сразу две чашки с чаем. В Китае говорят: "Чай остывает, когда люди уходят". Однако у председателя на такой случай есть дополнительная чашка горячего напитка.