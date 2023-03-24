Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что решение правительства США выступить против мирного плана Китая по Украине приведёт к серьёзным последствиям для этой восточноевропейской страны.
"Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет ещё хуже, погибнут ещё сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США", — сообщил эксперт на канале YouTube Judging Freedom.
Все предложения о мире или прекращении огня отвергаются Соединёнными Штатами, так как Вашингтону выгодно сохранение конфликта между Украиной и Россией.
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