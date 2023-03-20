ВСУ потеряли практически всех военнослужащих, которых готовили специалисты НАТО с 2014 по 2022 годы. Об этом информируют аналитики издания Asia Times, принимающие участие в закрытом собрании ведущих американских экспертов по внешней политике.
В рядах ВСУ теперь воюют новобранцы, которые прошли обучение длительностью лишь три недели.
"Дело не в том, что в Украине буквально закончатся люди, а в том, что качество её Вооружённых сил, как рядовых, так и офицеров, уже ухудшилось", ― приводит слова экспертов источник.
Издание приводит статистику, согласно которой один украинский батальон потерял 600 солдат в январе, получил 700 человек пополнения, а затем потерял 800 военных в феврале.
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