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Генеральные прокуратуры России и Таиланда одобрили соглашение о взаимной экстрадиции

1:25
Мир

Россия и Таиланд одобрили соглашение о взаимной выдаче подозреваемых в преступлениях на уровне генеральных прокуратур. В самое ближайшее время его официально подпишут.

Генеральные прокуратуры России и Таиланда одобрили соглашение о взаимной экстрадиции

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов посетил Таиланд и встретился там с местным генпрокурором Нари Тантасатиеном. Этот визит связан с желанием России и Таиланда заключить официальное соглашение об экстрадиции. Поскольку Таиланд является одной из излюбленных точек притяжения для россиян, данное соглашение особенно важно для российских правоохранительных органов.

"В этом году в наших странах одобрено соглашение об экстрадиции, готовится его подписание, — заявил журналистам Игорь Краснов. — Уверен, реализация соответствующих договорённостей будет способствовать укреплению взаимовыгодных контактов в сфере выдачи преступников и в целом обеспечению правосудия".

Краснов заявил, что межгосударственные отношения между Россией и Таиландом развиваются в позитивном ключе, и это отражается на взаимодействиях между правоохранительными органами. Россия и Таиланд сталкиваются с похожими криминальными угрозами, имеющими трансграничный характер. В частности, это незаконный оборот криптовалют, терроризм, экстремизм и кибер-преступления.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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