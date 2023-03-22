Королевство Таиланд согласилось экстрадировать россиян на родину

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Таиланд является популярным местом для путешественников и релокантов из России. Если ранее соотечественники также пытались скрыться в королевстве от правосудия, теперь это станет невозможно.

Российские туроператоры отчитались, что поток россиян в Таиланд вырос почтив 10 раз за два года.

"Кто-то едет отдохнуть неделю-другую или зимовать в тёплых краях, кто-то таким образом старается избежать мобилизации, кто-то скрывается от родных правоохранителей", — пишет издание newizv.ru.

Авторы материала напоминают, что экстрадиция грозит только совершившим тяжкие преступления и только в том случае, если они оказались в базе Интерпола.