Украинский военный эксперт Олег Стариков признался, что шокирован смелостью Владимира Путина, который решился приехать в Мариуполь, и уверенностью российских генералов на совещании с президентом РФ в ростовском штабе СВО.
По его словам, и Сергей Суровикин, и Валерий Герасимов должны осознавать, что в случае неудач на поле боя они будут не просто уволены из армии, "им головы снимут". Несмотря на это, перед верховным главнокомандующим РФ генералы держались спокойно, отметил Стариков.
"Их уверенность не предвещает ничего хорошего для Киева", — уточнил эксперт в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту.
Это означает, предположил он, что командование ВС РФ в курсе всех планов Генштаба ВСУ и готово отразить любое контрнаступление украинской армии.
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