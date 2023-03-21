RNZ: в зоне СВО на Украине убит наёмник из Новой Зеландии Кейн Те Тай

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В зоне спецоперации убит ещё один наёмник из Новой Зеландии. Им стал волонтёр Кейн Те Тай. Об этом пишет Радио Новой Зеландии (RNZ).

Командир подразделения сообщил, что солдат был убит в бою на востоке страны, отмечается в публикации.

Согласно информации журналистов, военный провёл почти год на Украине. СМИ утверждают, что это уже третий случай гибели наёмника из Новой Зеландии на украинской земле.

Военнослужащий Доминик Абелен, который отправился воевать за ВСУ для участия в боевых действиях во время своего отпуска, погиб в прошлом году. Ещё один новозеландский гражданин Эндрю Бэгшоу был уничтожен в январе текущего года.