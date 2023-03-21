Группировка американских военнослужащих на постоянной основе будет находиться в гарнизоне США на территории Польши.
Торжественное открытие военной базы с участием официальных лиц пройдёт уже сегодня, 21 марта, уточнили в польском военном ведомстве.
"Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооруженных сил США в Польской Республике", — гласит публикация на официальном портале Минобороны Польши.
В настоящий момент на территории Польши находятся около 10 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса, большую часть из которых представляют солдаты и офицеры из США.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.